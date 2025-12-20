Arrestohet prishtinasi për dhunë ndaj babait
Lajme
Një rast i dhunës në familje është raportuar të premten në Prishtinë.
Sipas raportit policor, është arrestuar një i dyshuar mashkull kosovar, pasi që pas një mosmarrëveshjeje dyshohet se ka sulmuar fizikisht babanë e tij.
Policia ka arrestuar të dyshuarin, i cili është intervistuar nga organet kompetente.
Me vendim të prokurorit, i njëjti është dërguar në mbajtje.