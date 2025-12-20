Arrestohet prishtinasi për dhunë ndaj babait

Një rast i dhunës në familje është raportuar të premten në Prishtinë. Sipas raportit policor, është arrestuar një i dyshuar mashkull kosovar, pasi që pas një mosmarrëveshjeje dyshohet se ka sulmuar fizikisht babanë e tij. Policia ka arrestuar të dyshuarin, i cili është intervistuar nga organet kompetente. Me vendim të prokurorit, i njëjti është dërguar…

Lajme

20/12/2025 09:44

Një rast i dhunës në familje është raportuar të premten në Prishtinë.

Sipas raportit policor, është arrestuar një i dyshuar mashkull kosovar, pasi që pas një mosmarrëveshjeje dyshohet se ka sulmuar fizikisht babanë e tij.

Policia ka arrestuar të dyshuarin, i cili është intervistuar nga organet kompetente.

Me vendim të prokurorit, i njëjti është dërguar në mbajtje.

