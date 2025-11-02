Arrestohet polici i Serbisë, i konfiskohet municion dhe afro 10 mijë euro

Një pjesëtar i policisë së Serbisë, është arrestuar në hyrje të pikës kufitare në Jarinje. Gjatë kontrollit, në veturën e tij me tabela të Beogradit, janë gjetur dhe konfiskuar 51 fishekë, dhe para të gatshme në vlerë prej 9.900 eurosh si dhe 26 mijë dinarë serb. Ai po dyshohet për vepren penale “Importi, eksporti, furnizimi,…

Lajme

02/11/2025 09:02

Një pjesëtar i policisë së Serbisë, është arrestuar në hyrje të pikës kufitare në Jarinje.

Gjatë kontrollit, në veturën e tij me tabela të Beogradit, janë gjetur dhe konfiskuar 51 fishekë, dhe para të gatshme në vlerë prej 9.900 eurosh si dhe 26 mijë dinarë serb.

Ai po dyshohet për vepren penale “Importi, eksporti, furnizimi, transporti, prodhimi, këmbimi, ndërmjetësimi ose shitja e paautorizuar e armëve apo materialeve plasëse”.

“Nga i dyshuari janë sekuestruar dokumente personale si kartela e identifikimit së bashku me distinktivin e policisë së Serbisë, kartelën e sindikatës së policisë serbe, letërnjoftimi i Serbisë dhe Kosovës, pasaporta e Serbisë, një palë spaleta të uniformës, një palë dorëza dhe një USB. Me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje”, thuhet në njoftimin e policisë.

Lidhur me rastin tashmë kanë nisur edhe hetimet nga organet e rendit.

Artikuj të ngjashëm

November 2, 2025

Vidhen 130 euro dhe dy orë dore në një xhami në Fushë Kosovë

November 2, 2025

Arrestohet e më pas lirohet shoferi që goditi me veturë një...

November 2, 2025

Sulmoi fizikisht një të mitur e me veturë goditi një person...

Lajme të fundit

Vidhen 130 euro dhe dy orë dore në një xhami në Fushë Kosovë

Arrestohet e më pas lirohet shoferi që goditi...

Sulmoi fizikisht një të mitur e me veturë...

Vrasja në Fushticë të Drenasit, arrestohet i dyshuari