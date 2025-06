​Arrestohet personi i 19-të për degradimin e mjedisit në Prizren Policia e Kosovës ka arrestuar personin e nëntëmbëdhjetë lidhur me aksionin prokurorisë kundër degradimit të mjedisit në regjionin e Prizrenit përreth lumit ”Drini i Bardhë”. Prokuroria Themelore në Prizren, gjatë aplikimit të masave të veçanta hetimore ka siguruar prova lidhur me degradimin e mjedisit, por me rastin e ndërmarrjes së aksionit më datë katër qershor…