Arrestohet njëri nga të dyshuarit për të shtënat me armë në Kodrën e Trimave në Prishtinë Është arrestuar njëri nga të dyshuarit për të shtënat me armë në Prishtinë ku mbeten të lënduar dy persona. Zëdhënësi i Policisë, Agron Borovci, ka thënë për lajmi.net se veprimet e shpejta operativo hetimore të policisë kanë rezultuar me identifikimin e dy personave të dyshuar të përfshirë në rast. “Pak kohë pas ngjarjes njëri nga…