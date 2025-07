Arrestohet një zyrtar policor i dyshuar për aksidentin me fatalitet në rrugën Prishtinë–Mitrovicë Një aksident me pasoja fatale ka ndodhur mbrëmjen e sotme në rrugën Prishtinë–Mitrovicë, përkatësisht në fshatin Llazarevë, ku një zyrtar policor jashtë detyrës zyrtare, duke qarkulluar me veturë private, ka shkaktuar një aksident trafiku me pasoja tragjike. Sipas njoftimit të Policisë së Kosovës, në këtë aksident ka humbur jetën qytetari L.S., i cili ishte staf…