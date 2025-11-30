Arrestohet një shtetas serb te Dheu i Bardhë për posedim të paautorizuar të armës

Lajme

30/11/2025 11:16

Një shtetas i Serbisë është arrestuar në pikën kufitare te Dheu i Bardhë për posedim të paautorizuar të armës.

Gjatë kontrollit në hyrje, në veturën e tij janë gjetur dhe konfiskuar një boks metali, një sprej dhe një thikë.

Me vendim të prokurorit, i dyshuari pas intervistimit është dërguar në mbajtje.

Njoftimi i plotë:

PKK-Dheu i Bardhë / 29.11.2025-00:10. Është arrestuar i dyshuari shtetas i Serbisë, pasi njësitet policore gjatë kontrollit (në hyrje), në veturë i kanë gjetur dhe konfiskuar: 1-boks metali, 1-sprej, dhe 1-thikë. Me vendim të prokurorit, i dyshuari pas intervistimit është dërguar në mbajtje.

