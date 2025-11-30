Arrestohet një shtetas serb te Dheu i Bardhë për posedim të paautorizuar të armës
Një shtetas i Serbisë është arrestuar në pikën kufitare te Dheu i Bardhë për posedim të paautorizuar të armës. Gjatë kontrollit në hyrje, në veturën e tij janë gjetur dhe konfiskuar një boks metali, një sprej dhe një thikë. Me vendim të prokurorit, i dyshuari pas intervistimit është dërguar në mbajtje. Njoftimi i plotë: PKK-Dheu…
Lajme
Një shtetas i Serbisë është arrestuar në pikën kufitare te Dheu i Bardhë për posedim të paautorizuar të armës.
Gjatë kontrollit në hyrje, në veturën e tij janë gjetur dhe konfiskuar një boks metali, një sprej dhe një thikë.
Me vendim të prokurorit, i dyshuari pas intervistimit është dërguar në mbajtje.
Njoftimi i plotë:
PKK-Dheu i Bardhë / 29.11.2025-00:10. Është arrestuar i dyshuari shtetas i Serbisë, pasi njësitet policore gjatë kontrollit (në hyrje), në veturë i kanë gjetur dhe konfiskuar: 1-boks metali, 1-sprej, dhe 1-thikë. Me vendim të prokurorit, i dyshuari pas intervistimit është dërguar në mbajtje.