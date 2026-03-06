Arrestohet një person për therjen në Mitrovicën e Veriut, rasti po hetohet si vrasje në tentativë

Një person është arrestuar pas incidentit me thikë që ndodhi mbrëmjen e sotme në Mitrovica e Veriut, ndërsa rasti tashmë po trajtohet si vrasje në tentativë. Lajmin e ka konfirmuar për lajmi.net zëvendësdrejtori i Policia e Kosovës për rajonin e veriut, Veton Elshani. Sipas tij, policia është njoftuar nga spitali për një person të plagosur…

Lajme

06/03/2026 23:24

Një person është arrestuar pas incidentit me thikë që ndodhi mbrëmjen e sotme në Mitrovica e Veriut, ndërsa rasti tashmë po trajtohet si vrasje në tentativë.

Lajmin e ka konfirmuar për lajmi.net zëvendësdrejtori i Policia e Kosovës për rajonin e veriut, Veton Elshani.

Sipas tij, policia është njoftuar nga spitali për një person të plagosur me mjet të mprehtë.

“Sonte rreth orës 21:20 jemi njoftuar nga spitali në Mitrovicën e Veriut se është pranuar një person P.I., i lindur në vitin 1984, me plagë të shkaktuara nga mjet i mprehtë (sipas të gjitha gjasave thikë). Gjendja e tij shëndetësore është stabile”, ka deklaruar Elshani.

Sipas informacioneve fillestare të policisë, në rast dyshohet se janë përfshirë tre persona dhe një veturë.

“Pas kërkimeve, veturën e kemi konfiskuar në një zonë aty afër, ndërsa një person është arrestuar. Rasti po hetohet si vrasje në tentativë”, ka shtuar ai.

Autoritetet po vazhdojnë hetimet për të sqaruar plotësisht rrethanat e ngjarjes dhe për të identifikuar personat e tjerë që mund të jenë të përfshirë në incident./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

March 6, 2026

Të shtunën mot me diell dhe vranësira të shpërndara, temperaturat deri...

March 6, 2026

Osmani pritet t’i drejtohet popullit, këshilltarja e saj publikon pamje të...

March 6, 2026

Gruda thotë se në fund të javës së ardhshme caktohet data...

March 6, 2026

A do të jetë Ramush Haradinaj pjesë e zgjedhjeve të ardhshme?

March 6, 2026

Trump paralajmëron ndryshime në Kubë: Do të bjerë shumë shpejt –...

March 6, 2026

Sulm masiv amerikano-izraelit në rajonin Ilam të Iranit – goditi mbi...

Lajme të fundit

Të shtunën mot me diell dhe vranësira të...

Osmani pritet t’i drejtohet popullit, këshilltarja e saj...

Gruda thotë se në fund të javës së...

A janë në lidhje Aurora dhe Londrimi? – Kjo është përgjigja e tyre!