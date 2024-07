Arrestohet një person për fajde në Pejë, Prokuroria jep detaje Një person është arrestuar në Pejë, nën dyshimin për fajde. Lajmin e ka bërë të ditur për lajmi.net, zëdhënësi i Prokurorisë Themelore në Pejë, Shkodran Nikçi. Sipas Nikçit, me vendim të prokurorit pas intervistimit i pandehuri do të dërgohet në ndalim prej 48 orësh. “Pas arrestimit, i dyshuari do intervistohet nga hetuesit policor, kurse prokurori…