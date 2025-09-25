Arrestohet një person në Rahovec, sulmoi fizikisht gruan e tij

Policia e Kosovës në raportin e saj të përditshëm ka njoftuar për një rast të dhunës në familje që ka ndodhur në Rahovec. Në raport bëhet e ditur se një burrë ka sulmuar fizikisht gruan e tij, për të cilin rast është arrestuar dhe dërguar në mbajtje. Njoftimi i plotë: Rahovec  24.09.2025 – 22:20. Është…

Lajme

25/09/2025 11:03

Policia e Kosovës në raportin e saj të përditshëm ka njoftuar për një rast të dhunës në familje që ka ndodhur në Rahovec.

Në raport bëhet e ditur se një burrë ka sulmuar fizikisht gruan e tij, për të cilin rast është arrestuar dhe dërguar në mbajtje.

Njoftimi i plotë:

Rahovec  24.09.2025 – 22:20. Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar,  për shkak se i njëjti e ka sulmuar fizikisht bashkëshorten e tij. Me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje’’, ka njoftuar Policia.

Artikuj të ngjashëm

September 25, 2025

Memli Krasniqi: Transformimi i Ferizajt e mban vulën e Agim Aliut,...

Lajme të fundit

Ngelet i habitur – Yll Limanit i bëjnë...

Memli Krasniqi: Transformimi i Ferizajt e mban vulën...

Nga bullizimi te ngacmimi seksual – si po...

Kurti në ShBA, nga Qeveria japin detaje për takimet që do i zhvilloj