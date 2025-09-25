Arrestohet një person në Rahovec, sulmoi fizikisht gruan e tij
Policia e Kosovës në raportin e saj të përditshëm ka njoftuar për një rast të dhunës në familje që ka ndodhur në Rahovec.
Në raport bëhet e ditur se një burrë ka sulmuar fizikisht gruan e tij, për të cilin rast është arrestuar dhe dërguar në mbajtje.
Njoftimi i plotë:
Rahovec 24.09.2025 – 22:20. Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar, për shkak se i njëjti e ka sulmuar fizikisht bashkëshorten e tij. Me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje’’, ka njoftuar Policia.