Arrestohet një person në Prizren, gjuajti me armë në një aheng Një person është arrestuar në fshatin Korishë të Prizrenit mbrëmjen e 26 korrikut, pasi dyshohet se ka shtënë me armë zjarri gjatë një ahengu familjar. Sipas njoftimit 24-orësh të Policisë së Kosovës, rreth orës 22:45, i dyshuari – një mashkull me shtetësi kosovare – kishte shtënë me një armë automatike të llojit AK-47. Nga vendi…