Arrestohet një person në Prishtinë, vodhi gjësende me vlerë e vetura me targa vendore Policia e Kosovës ka njoftuar, se është raportuar për vjedhjen e disa gjësendeve si dhe veturave me targa vendore në një shtëpi në Prishtinë. Sipas njoftimit të Policisë thuhet se lidhur me rastin njësia e hetimeve ka ndërmarrë veprime të menjëhershme dhe ka arritur që ta arrestoj të dyshuarit mashkull kosovar. Ndërsa pas intervistimit, me aktvendim…