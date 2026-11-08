Arrestohet një person në pikën kufitare në Kullë, kërkohej me urdhërarrest ndërkombëtar të Interpolit
Një person është arrestuar në Pikëkalimin Kufitar në Kullë, pasi ndaj tij ishte lëshuar një urdhërarrest ndërkombëtar nga Interpoli. Sipas raportit 24-orësh të Policisë së Kosovës, arrestimi është kryer më 7 nëntor 2026, rreth orës 18:30. I dyshuari, shtetas i Kosovës, është ndaluar nga zyrtarët policorë, ndërsa pas arrestimit, me vendim të prokurorit, është dërguar…
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Një person është arrestuar në Pikëkalimin Kufitar në Kullë, pasi ndaj tij ishte lëshuar një urdhërarrest ndërkombëtar nga Interpoli.
Sipas raportit 24-orësh të Policisë së Kosovës, arrestimi është kryer më 7 nëntor 2026, rreth orës 18:30.
I dyshuari, shtetas i Kosovës, është ndaluar nga zyrtarët policorë, ndërsa pas arrestimit, me vendim të prokurorit, është dërguar në mbajtje.
Policia nuk ka bërë të ditur detaje lidhur me veprën për të cilën kërkohej personi i arrestuar. /Lajmi.net/