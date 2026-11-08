Arrestohet një person në pikën kufitare në Kullë, kërkohej me urdhërarrest ndërkombëtar të Interpolit

Një person është arrestuar në Pikëkalimin Kufitar në Kullë, pasi ndaj tij ishte lëshuar një urdhërarrest ndërkombëtar nga Interpoli. Sipas raportit 24-orësh të Policisë së Kosovës, arrestimi është kryer më 7 nëntor 2026, rreth orës 18:30. I dyshuari, shtetas i Kosovës, është ndaluar nga zyrtarët policorë, ndërsa pas arrestimit, me vendim të prokurorit, është dërguar…

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08/11/2026 11:05

Një person është arrestuar Pikëkalimin Kufitar Kullë, pasi ndaj tij ishte lëshuar një urdhërarrest ndërkombëtar nga Interpoli.

Sipas raportit 24-orësh Policisë Kosovës, arrestimi është kryer 7 nëntor 2026, rreth orës 18:30.

I dyshuari, shtetas i Kosovës, është ndaluar nga zyrtarët policorë, ndërsa pas arrestimit, me vendim prokurorit, është dërguar mbajtje.

Policia nuk ka bërë ditur detaje lidhur me veprën për cilën kërkohej personi i arrestuar. /Lajmi.net/

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