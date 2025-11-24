Arrestohet një person në Obiliq, po bashkëjetonte me një të mitur
Një burrë është arrestuar më 22 nëntor në Obiliq.
I njëjti dyshohet se ka bashkëjetuar me një femër të mitur, shkruan lajmi.net.
Me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje.
“Obiliq/22.11.2025-02:00. Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar pasi që i njëjti dyshohet se ka bashkëjetuar me viktimën femër kosovare (e mitur). Me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje”, thuhet në raportin 24 orësh të Policisë. /Lajmi.net/