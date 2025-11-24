Arrestohet një person në Obiliq, po bashkëjetonte me një të mitur

Një burrë është arrestuar më 22 nëntor në Obiliq. I njëjti dyshohet se ka bashkëjetuar me një femër të mitur, shkruan lajmi.net. Me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje. “Obiliq/22.11.2025-02:00. Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar pasi që i njëjti dyshohet se ka bashkëjetuar me viktimën femër kosovare (e mitur). Me vendim…

Lajme

24/11/2025 09:16

Një burrë është arrestuar më 22 nëntor në Obiliq.

I njëjti dyshohet se ka bashkëjetuar me një femër të mitur, shkruan lajmi.net.

Me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje.

“Obiliq/22.11.2025-02:00. Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar pasi që i njëjti dyshohet se ka bashkëjetuar me viktimën femër kosovare (e mitur). Me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje”, thuhet në raportin 24 orësh të Policisë. /Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

November 24, 2025

Vdes personi që po trajtohej në spitalin e Gjilanit që nga...

Lajme të fundit

Vidhen para e stoli ari nga një shtëpi në Ferizaj

Vdes personi që po trajtohej në spitalin e...

Gjendet pa shenja jete një person në Prishtinë

“S’po i duronte familjarët”- Në kërkim nga Policia...