Arrestohet një person në Mazgit, kapet me armë pa leje dhe prezantohet rrejshëm si pjesëtar i FSK-së

Një person ka përfunduar në pranga të premten në mbrëmje në fshatin Mazgit të komunës së Obiliqit, nën dyshimin për mbajtje të armës pa leje dhe për prezantim të rremë si zyrtar shtetëror. Sipas autoriteteve, rreth orës 18:20, i dyshuari, një mashkull kosovar, është ndalur nga policia derisa po qarkullonte me një veturë me targa…

13/12/2025 09:52

Një person ka përfunduar në pranga të premten në mbrëmje në fshatin Mazgit të komunës së Obiliqit, nën dyshimin për mbajtje të armës pa leje dhe për prezantim të rremë si zyrtar shtetëror.

Sipas autoriteteve, rreth orës 18:20, i dyshuari, një mashkull kosovar, është ndalur nga policia derisa po qarkullonte me një veturë me targa vendore, raproton lajmi.net

Gjatë kontrollit rutinë, zyrtarët policorë kanë zbuluar një armë zjarri, e cila më pas është konfiskuar.

“Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar, për shkak se derisa kishte qenë duke e drejtuar veturën me targa vendore ishte ndaluar nga njësiti policor dhe gjatë kontrollit i kanë gjetur dhe konfiskuar një pistoletë me tetë copë fishekë. I dyshuari ishte prezantuar si person zyrtar- pjesëtarë i FSK-së, por është verifikuar dhe ka rezultuar se i njëjti nuk është pjesëtar i FSK-së”, tha Policia./Lajmi.net/

