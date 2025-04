Arrestohet një person në lidhje me rastin e vdekjes së punëtorit në Veternik Një person ka mbetur i vdekur dhe një tjetër është lënduar, ditën e djeshme si pasojë e shembjes së dheut, teksa po punonte në lagjen Veternik të Prishtinës. Lidhu me këtë rast, Policia ka dhënë detaje të reja, ku kanë njoftuar se në lidhje me këtë rast është arrestuar një person. Derisa pas intervistimit të…