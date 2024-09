Arrestohet një person në Kaqanik, bashkëjetonte me një të mitur Një person në Kaqanik është arrestuar pasi kishte bashkëjetuar me një të mitur. Kjo u kuptua pasi e mitura rezultoi të jetë shtatzënë pas kontrollës mjekësore, raporton lajmi.net. I dyshuari pas intervistimit është liruar. “Kaqanik 05.09.2024 – 16:30. Lidhur me rastin pasi është raportuar se një femër kosovare e mitur pas kontrollës mjekësore kishte rezultuar…