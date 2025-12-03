Arrestohet një person në Kaçanik, konfiskohen dy armë e 67 fishekë
Njofitimi i Plotë:
Më datën 03.12.2025, rreth orës 17:00, Njësia e Hetimeve, në bashkëpunim me patrullën policore në Kaçanik dhe me urdhër të prokurorit të shtetit ka ndërmarrë një bastisje në shtëpinë e personit A.S (43 vjeç).
Gjatë bastisjes janë gjetur dhe sekuestruar:
– Dy armë zjarri (pistoleta)
– 67 fishekë
Personi i dyshuar është shoqëruar në stacionin policor Kaçanik për intervistim dhe me vendim të prokurorit të rastit është iniciuar rasti “Mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve”, ndërsa i dyshuari është liruar në procedurë të rregullt hetimore.