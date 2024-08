Arrestohet një person në Istog- Po udhëtonte me targa të skaduara dhe kanosi zyrtarët policor Policia e Kosovës ka njoftuar se dje gjatë ditës në Istog, derisa kanë qenë duke patrulluar kanë takuar të dyshuarin mashkull kosovar duke drejtuar automjetin me targa të huaja dhe me afat të skaduar të sigurimit. Sipas njoftimit të Policisë thuhet se i dyshuari bashkë me pasagjerin duke mos i respektuar urdhëratë kanë kanosur zyrtarët…