Arrestohet një person në Gorazhdec të Pejës, këndonte këngë që nxisin urrejtje ndëretnike Drejtoria Rajonale e Policisë nё Pejë, Stacioni Policor në Pejё, me datë 12.08.2024, rreth orёs 23:45, është njoftuar se nё fshatin Gorazhdec-Pejё, disa persona këndonin kёngё me përmbajtje qё nxisin përçarje, mos durim dhe urrejtje ndëretnike me zë tё lartё, konsumonin alkool dhe thyenin shishe, pasi qё Policia ka shkuar nё vendin e ngjarjes, tё…