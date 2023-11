Arrestohet një person në Gjakovë për sulm seksual

Një burrë është arrestuar të dielën në Gjakovë pasi dyshohet ta ketë sulmuar seksualisht një femër.

Rasti ka ndodhur më 27 tetor të këtij viti ndërsa rasti u raportua tani, shkruan Lajmi.net.

Me urdhër të prokurorit I dyshuari është dërguar në mbajte, ka njoftuar policia.

“Gjakovë 27.10.2023 – 13:00 Me 05.11.2023 viktima femër kosovare ka raportuar se me datën e lartcekur është sulmuar dhe ngacmuar seksualisht nga i dyshuari mashkull kosovar. Me vendim të prokurorit i dyshuari është arrestuar dhe pas intervistimit është dërguar në mbajtje, rasti në procedurë hetimore”, thuhet në raportin e Policisë. /Lajmi.net/