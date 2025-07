Arrestohet një person në Gjakovë, bashkëjetoi me një vajzë nën 16 vjeç që ishte raportuar e zhdukur Një burrë është arrestuar në Gjakovë për shkak se kishte bashkëjetuar me një vajzë nën moshën 16 vjeçare. E njëjta ishte raportuar e zhdukur në fund të qershorit, ndërsa pas intervistimit në polici, ajo është kthyer te familjarët e saj. “BASHKËSI JASHTËMARTESORE ME PERSONIN NËN 16 VJEÇ – Gjakovë 29.06.2025 – 00:30. Lidhur me rastin,…