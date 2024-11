Arrestohet një person në Fushë Kosovë, dyshohet për “zjarrvënie” dhe “kanosje” Sot, hetuesit e stacionit policor të Fushë-Kosovës, kanë arrestuar një person të dyshuar për veprën zjarrvënie dhe dy kanosje. Personi arrestuar me inicialet I.T., me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje. “Polica po vazhdon punën në drejtim të garantimit të rendit dhe sigurisë publike si dhe goditjes së individëve dhe grupeve kriminale, me fokus…