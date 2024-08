Arrestohet një person në Ferizaj për posedim të narkotikëve Policia e Kosovës ka njoftuar se dje në ora 18:30 në Ferizaj është arrestuar një person pasi i njëjti kishte hedhur nga dritarja qese me substancë narkotike. Sipas njoftimit të policisë thuhet se në vendin e ngjarjes janë gjetur dhe konfiskuar: Tri qese me substancë narkotike e llojit marihuanë me peshë prej 8.2 gram, një…