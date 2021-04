Arrestohet një person i kërkuar me urdhëresë nga gjykata në Pejë

Policia e Kosovës, stacioni policor në Klinë ka arrestuar një person i cili ishte në kërkim me urdhërarrest nga Gjykata Themelore në Pejë.

Personi i arrestuar në këtë rast dyshohet për blerje, posedim dhe shpërndarje të paautorizuar të narkotikëve, substancave psikotrope dhe anologe.

Pas arrestimit i njëjti është dërguar në Qendrën Korrektuese në Dubrave në vuajtje të dënimit prej

“Stacioni Policor nё Klinë, me qëllim të realizimit të urdhëresë se Gjykatës Themelore Pejë, për arrestimin e personit që ishte në kërkim me Urdhër arrest.Pas një pune operativo-hetimore, ka arrite që të siguroj informacione mbi vendndodhjen e personit të kërkuar, dhe me datë 28.04.2021, i njëjti është arrestuar në fshatin Gllarevë-Klinë, personi i arrestuar ka kryer veprën penale: Blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikeve, substancave psikotrope dhe analoge”, thuhet në njoftimin e policisë./Lajmi.net/