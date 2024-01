Arrestohet një person i kërkuar, ekstradohet nga Italia

Policia e Kosovës ka njoftuar se ka arrestuar një person, i cili ishte në kërkim me urdhëresë gjyqësore.

I dyshuari, F.A, ishte i dënuar me tri vite burgim per blerje dhe shitje të narkotikëve, ndërsa sot ai është ekstraduar nga organet kompetente të Italisë, shkruan lajmi.net.

Sipas njoftimit të policisë, i dyshuari është dërguar në vuajtje të dënimit.

Në njoftimin e plotë thuhet:

Arrestohet personi i kërkuar me urdhëresë gjyqësore. Gjilan, 30 janar 2024

Me datën 30.01.2024 nga shteti i Italisë është ekstraduar personi F.A. (viti i lindjes 1984, mashkull kosovar shqiptar). Ai ishte i kërkuar me urdhëresës gjyqësore me dënim burgimi prej tri (3) viteve për veprën penale ‘’Blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge’’. Pas përfundimit të procedurave i njëjti është dërguar në vuajtje të dënimit. Drejtoria rajonale e Policisë në Gjilan do të vazhdojë me realizimin e urdhëresave ndaj personave që ende nuk i janë përgjigjur thirrjes së gjykatave. /Lajmi.net/