Arrestohet një person i dyshuar për vjedhje të rëndë në Prishtinë

Sektori i Hetimeve të Kryeqytetit ka realizuar sot një operacion policor, i cili ka rezultuar me arrestimin e një personi të dyshuar për veprën penale “Vjedhje e rëndë”. Sipas njoftimit të Policisë, operacioni ndërlidhet me një rast të vjedhjes së rëndë që kishte ndodhur më 28 dhjetor 2025 në Prishtinë, transmeton lajmi.net. I dyshuari, G.P.,…

Lajme

30/12/2025 14:31

Sektori i Hetimeve të Kryeqytetit ka realizuar sot një operacion policor, i cili ka rezultuar me arrestimin e një personi të dyshuar për veprën penale “Vjedhje e rëndë”.

Sipas njoftimit të Policisë, operacioni ndërlidhet me një rast të vjedhjes së rëndë që kishte ndodhur më 28 dhjetor 2025 në Prishtinë, transmeton lajmi.net.

I dyshuari, G.P., mashkull 42-vjeçar, pas arrestimit është intervistuar në prani të organeve kompetente dhe, me vendim të Prokurorit të Shtetit, është dërguar në mbajtje për 48 orë.

Hetimet lidhur me rastin po vazhdojnë./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

December 30, 2025

Trumpi i bën thirrje Hamasit të çarmatoset

Lajme të fundit

Trumpi i bën thirrje Hamasit të çarmatoset

U denoncua nga ish-bashkëjetuesi, ndalohet nga policia drejtoresha...

Në zgjedhjet e 9 shkurtit mbeti jashtë –...

Rrezikon të humbasë mandatin! Paris Guri, deputeti i LDK-së, në vendin e 17