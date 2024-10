Arrestohet një person i dënuar me 18 muaj burg për kontrabandim me migrantë Një person është arrestuar nga Policia e Kosovës i cili ishte i dënuar me 18 muaj burg për kontrabandim me migrantë. Policia e Kosovës përmes një postimi në Facebook, ka njoftuar K. E. 38 vjeçar po kërkohej nga Gjykata Themelore në Prizren, shkruan lajmi.net. “Me datën 23.10.2024, Ekipi i zyrës ndërlidhëse me gjykata nga Stacioni…