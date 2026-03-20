Arrestohet një iranian, tentoi të hynte në bazën bërthamore të nëndeteseve në Britani
Një burrë iranian është arrestuar së bashku me një grua pasi u përpoqën të hynin në bazën detare Faslane, ku ndodhen nëndetëset e armatosura me armë bërthamore të Mbretërisë së Bashkuar.
Policia e Skocisë tha se një burrë 34-vjeçar dhe një grua 31-vjeçare u arrestuan në Bazën Detare HM Clyde rreth orës 17:00 të enjten.
Kombësia e gruas është e panjohur, raporton BBC.
Marina Mbretërore tha se të dyshuarit “u përpoqën pa sukses” të hynin në bazë, pranë Helensburgh, Argyll dhe Bute.