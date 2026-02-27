Arrestohet një i mitur në Vushtrri për ngacmim seksual ndaj viktimës së mitur
Një rast i ngacmimit seksual është raportuar mbrëmjen e së enjtes në Vushtrri, ku një viktimë e mitur femër kosovare dyshohet se është ngacmuar nga një person i mitur mashkull kosovar.
Ngjarja ka ndodhur rreth orës 22:25, brenda ashensorit të një objekti banesor. Pas raportimit të rastit, të dyja palët janë intervistuar nga organet kompetente, transmeton lajmi.net.
Me vendim të prokurorit, i dyshuari është arrestuar dhe dërguar në mbajtje, ndërsa hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes janë në vazhdim.
Vushtrri 26.02.2026 – 22:25. Viktima e mitur femër kosovare ka raportuar se në ashensorin e objektit banesor është ngacmuar seksualisht nga i dyshuari i mitur mashkull kosovar. Palët janë intervistuar, me vendim të prokurorit i dyshuari është arrestuar dhe dërguar në mbajtje./lajmi.net/