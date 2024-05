Arrestohet një i mitur në Pejë, u martua me një vajzë nën moshën 16 vjeçare Në Pejë është arrestuar një i mitur, pasi dyshohet se i njëjti ishte martuar me të miturën femër kosovare nën moshën gjashtëmbëdhjetë vjeçare. Siç bëhet e ditur në raportin 24 orësh të Policisë së Kosovës, viktima me dëshirën e saj është kthyer tek prindërit e saj. Ndërsa, i dyshuari është liruar me procedurë të rregullt.…