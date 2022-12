Arrestohet një i dyshuar për shitblerje të narkotikëve në Prishtinë

Policia sot rreth orës 13:00 në Magjistralen Prishtinë-Mitrovicë më saktësisht në fshatin Shkabaj, ka ndaluar veturën e tipit Golf –V- ngjyrë hiri të cilën e drejtonte personi F.M (1992 mashkull kosovar) dhe pasagjer ishte M.H (1995 mashkull kosovar).

Gjatë kontrollit tek drejtuesi i automjetit në trupin e tij është gjetur një qese me substancë të dyshuar narkotike e llojit marihuanë me peshë 3.0 gram, ndërsa tek pasagjeri nuk është gjetur diçka e dyshuar, të njëjtit janë shoqëruar për intervistim.

Në lidhje me rastin është njoftuar Prokurori Kujdestar nga Departamenti i Krimeve të Rënda, kurse me urdhër të GJ.P.P është kryer bastisje tek shtëpia e të dyshuarit F.M, ku në cilësi të provave materiale janë gjetur dhe konfiskuar :

• Katër (04) qese me substancë të dyshuar narkotike e llojit marihuanë me peshë të përgjithshme prej 3115 gram , (3-kilogram e 115 gram)

• Një qese me substancë të dyshuar narkotike e llojit kokainë me peshë 22.9gram

• Dy (02) peshore digjitale

• Një (01) shiringë e mbushur me vaj kanabisi

• Gjashtë (06) copë fishek te armës te kalibrit nn

• Para të gatshme në vlerë 350 euro

• Një (01) telefon i tipit Iphone -13

• Një (01) veturë e tipit Golf-V-

Me urdhër të prokurorit kujdestar i dyshuari F.M pas intervistimit është dërguar në qendrën e mbajtjes për 48 orë, rasti vazhdon të hetohet nga DHTN Prishtinë.

Policia e Kosovës mbetet e përkushtuar në parandalimin e të gjitha dukurive negative dhe veprave penale në vend, në veçanti luftë e pa kompromis do të zhvillohet ndaj atyre që merren me abuzimin e substancave narkotike.