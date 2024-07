Arrestohet një i dyshuar pasi plagosi një person në Nashec të Prizrenit Policia e Kosovës ka njoftuar se është arrestuar edhe një person në lidhje me vrasjen në tentativë në Nashec të Prizrenit. Rasti ka ndodhur me 17 maj të këtij viti. “Prizren / 17.05.2024 – 17:30. Më 15.07.2024 pas hetimeve të zhvilluara lidhur me rastin është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar dhe i njëjti pas intervistimit…