Arrestohet një grua në Podujevë për dhunë psikike ndaj partnerit
Një grua është arrestuar sot në Podujevë nën dyshimin se kishte ushtruar dhunë psikike ndaj partnerit të saj mashkull, me të cilin bashkëjeton. Pas intervistimit nga policia dhe me vendim të prokurorit, të dy palët janë liruar, ndërsa rasti vazhdon në procedurë të rregullt ligjore, transmeton lajmi.net. Raporti i plotë: Podujevë / 31.01.2026-11:00. Është arrestuar…
Lajme
Një grua është arrestuar sot në Podujevë nën dyshimin se kishte ushtruar dhunë psikike ndaj partnerit të saj mashkull, me të cilin bashkëjeton.
Pas intervistimit nga policia dhe me vendim të prokurorit, të dy palët janë liruar, ndërsa rasti vazhdon në procedurë të rregullt ligjore, transmeton lajmi.net.
Raporti i plotë:
Podujevë / 31.01.2026-11:00. Është arrestuar e dyshuara femër, pasi që kishte ushtruar dhunë psikike ndaj viktimës mashkull, me të cilin bashkëjeton. Me vendim të prokurorit pas intervistimit palët janë liruar dhe rasti shkon në procedurë të rregullt./lajmi.net/