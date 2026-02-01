Arrestohet një grua në Podujevë për dhunë psikike ndaj partnerit

Një grua është arrestuar sot në Podujevë nën dyshimin se kishte ushtruar dhunë psikike ndaj partnerit të saj mashkull, me të cilin bashkëjeton. Pas intervistimit nga policia dhe me vendim të prokurorit, të dy palët janë liruar, ndërsa rasti vazhdon në procedurë të rregullt ligjore, transmeton lajmi.net. Raporti i plotë:  Podujevë / 31.01.2026-11:00. Është arrestuar…

Lajme

01/02/2026 08:59

Një grua është arrestuar sot në Podujevë nën dyshimin se kishte ushtruar dhunë psikike ndaj partnerit të saj mashkull, me të cilin bashkëjeton.

Pas intervistimit nga policia dhe me vendim të prokurorit, të dy palët janë liruar, ndërsa rasti vazhdon në procedurë të rregullt ligjore, transmeton lajmi.net.

Raporti i plotë: 

Podujevë / 31.01.2026-11:00. Është arrestuar e dyshuara femër, pasi që kishte ushtruar dhunë psikike ndaj viktimës mashkull, me të cilin bashkëjeton. Me vendim të prokurorit pas intervistimit palët janë liruar dhe rasti shkon në procedurë të rregullt./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

February 1, 2026

Arrestohen dy të huaj në Autostradën Arbër Xhaferi me sasi të mëdha droge

Lajme të fundit

Arrestohen dy të huaj në Autostradën Arbër Xhaferi me sasi të mëdha droge

Trupi i pajetë i një burri gjendet brenda një objekti – Policia nis hetimet

Arrestohet një person për ngjarjen e djeshme që...

Presidenca e Kosovës i reagon gazetarit gjerman pasi...