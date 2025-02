Arrestohet një femër serbe në Bërnjak për armëmbajtje paleje Policia e Kosovës ka njoftuar për një rast të armëmbajtjeve paleje në pikën kufitare në Bërnjak. Gjatë kontrollit në automjetin e të dyshuarës femër shtetase Serbisë i është gjetur dhe konfiskuar një sprej. E dyshuara është intervistuar dhe me vendim të prokurorit është liruar në procedurë të rregullt./Lajmi.net/ Your browser does not support the video…