Arrestohet një 35 vjeçar nga Kosova në pikën kufitare Muriqan pasi u kap me kanabis Një 35-vjeçar nga Kosova është vënë në pranga nga policia kufitare në Muriqan, pasi gjatë kontrollit i është gjetur një sasi kanabisi. “Si rezultat i kontrolleve dhe verifikimeve që po kryhen me qëllim parandalimin dhe goditjen e krimeve kufitare, nga Policia Kufitare e PKK Muriqan, në bashkëpunim me Seksionin për Hetimin e Narkotikëve të DVP…