Arrestohet një 35 vjeçar në Prishtinë me urdhëresë të Gjykatës, dyshohet për vrasje të rëndë në tentativë

Sot, në Prishtinë është arrestuar një person nga njësitet e STP Veriut në kryeqytet.. Ai po kërkohej me urdhëresë të Gjykatës dhe dyshohet për veprat penale “vrasje e rëndë në tentativë” dhe “mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim i paautorizuar i armëve”. “K.D, mashkull, 35 vjeç, shtetas i Republikës së Kosovës, i kërkuar me urdhëresë…

15/08/2025 08:56

Sot, në Prishtinë është arrestuar një person nga njësitet e STP Veriut në kryeqytet..

Ai po kërkohej me urdhëresë të Gjykatës dhe dyshohet për veprat penale “vrasje e rëndë në tentativë” dhe “mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim i paautorizuar i armëve”.

“K.D, mashkull, 35 vjeç, shtetas i Republikës së Kosovës, i kërkuar me urdhëresë gjykate për veprat penale “Vrasje e rëndë në tentativë” dhe “Mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim i paautorizuar i armëve”. I njëjti pas arrestimit nga ana e policisë, në koordinim me prokurorin është dërguar në mbajtje për 48 orë”, ka njoftuar Policia e Kosovës. /Lajmi.net/ 

