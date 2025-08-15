Arrestohet një 35 vjeçar në Prishtinë me urdhëresë të Gjykatës, dyshohet për vrasje të rëndë në tentativë
Sot, në Prishtinë është arrestuar një person nga njësitet e STP Veriut në kryeqytet..
Ai po kërkohej me urdhëresë të Gjykatës dhe dyshohet për veprat penale “vrasje e rëndë në tentativë” dhe “mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim i paautorizuar i armëve”.
“K.D, mashkull, 35 vjeç, shtetas i Republikës së Kosovës, i kërkuar me urdhëresë gjykate për veprat penale “Vrasje e rëndë në tentativë” dhe “Mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim i paautorizuar i armëve”. I njëjti pas arrestimit nga ana e policisë, në koordinim me prokurorin është dërguar në mbajtje për 48 orë”, ka njoftuar Policia e Kosovës. /Lajmi.net/