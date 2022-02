Arrestohet një 33 vjeçar në Kaçanik, kanosi me sëpatë dy persona

Me të marrë informatën, policia ka ndërmarrë veprimet e nevojshme, ku edhe është arrestuar një person i dyshimtë me inicialet Sh.H, i moshës 33 vjeçare, i cili pas një mosmarrëveshje që kishte me dy persona tjerë me inicialet A.D, i moshës 21 vjeçare dhe Xh.H i moshës 27 vjeçare, këta të fundit i ka kanosur me sëpatë, transmeton lajmi.net.

“Në lidhje me këtë, policia të dyshuarin e ka shoqëruar në stacionin policor në Kaçanik dhe pasi është intervistuar, me vendim të Prokurorit të Prokurorisë Themelore në Ferizaj, i njëjti është dërguar në mbajtje për 48 orë, për procedura të mëtejme hetimore.”, thuhet në njoftimin e policisë./Lajmi.net/