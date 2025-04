Arrestohet një 24-vjeçar, shtiu me armë në drejtim të një shtëpie në Vushtrri Është arrestuar një person i moshës 24-vjeçare, pasi i njëjti dyshohet se ka shtënë me armë në drejtim të një shtëpie në fshatin Stanoc të Vushtrrisë. Policia ka njoftuar se në vendin e ngjarjes janë gjetur dhe konfiskuar 12 gëzhoja, ndërsa nga i dyshuari është konfiskuar një armë e gjatë AK 47 me 26 fishekë.…