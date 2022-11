Arrestohet një 19-vjeçar për dhunim të 13-vjeçares në Prizren

Policia e Kosovës njofton se ka arrestuar një person të moshës madhore, nën dyshimet për dhunim të një 13-vjeçareje.

Sipas një njoftimi të Policisë, e mitura ishte lajmëruar si e zhdukur nga familja e saj, ndërsa është shfaqur një ditë më vonë.

Ajo ka raportuar se gjatë kohës që ishte e zhdukur, ka pasur marrëdhënie intime me një 19-vjeçar.

Njoftimi i plotë i Policisë:

Me date 17.11.2022, në orët e vona, një e mitur është raportuar si e zhdukur nga familjarët e saj.

Me datë 18.11.2022, ne mëngjes e mitura paraqitet ne shkollë, nga familjarët njoftohet policia se vajza e raportuar si e zhdukur është paraqitë në shkollë.

E mitura (13 vjeç) në polici ka deklaruar se gjate kohës sa ka qene e zhdukur (një natë) ka qëndruar në shoqërim me një person të moshës madhore (19 Vjeç) me te cilin kanë pas lidhje intime, marrëdhëniet intime me personat nën moshën 16 vjeç është vepër penale , një veprim I tillë I plotëson elementet e veprës penale “ Dhunimi”, andaj policia menjëherë ka filluar veprimet , e kane identifikuar dhe arrestuar të dyshimtin H.B. /19 vjeç.

I dyshuari pas shoqërimit në polici dhe në prezence të avokatit mbrojtës të caktuar sipas detyrës zyrtare ka konfirmuar pohimet e viktimës që ka pas lidhje intime me viktimën.

Me urdhër të Prokurorit kujdestar rasti cilësohet Dhunim.

I dyshuari me vendim të Prokurorit kujdestar ndalohet në ndalim policor për 48 ore.