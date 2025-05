Arrestohet nga Policia e Kosovës një person në kërkim ndërkombëtar Sonte ne orët e pasdites, në Prishtinë, Njësia FAST, me mbështetjen e Njësisë Rajonale për Reagim të Shpejtë (NJRSH) – Prishtinë, njofton se ka realizuar me sukses një aksion policor, duke arrestuar një person në kërkim ndërkombëtar. Operacioni është zhvilluar në bashkëpunim të ngushtë me Prokurorinë e Krimeve të Rënda në Prishtinë, dhe personi i…