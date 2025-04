Arrestohet në Vërmicë shtetasi i Shqipërisë, iu sekuestrua marihuanë

Një shtetas i Shqipërisë është arrestuar në pikën kufitare në Vërmicë të shtunën, pasi në veturën e tij është gjetur substancë narkotike, marihuanë.

Në raportin 24-orësh të policisë thuhet se u sekuestruan dy qese të mbushura me substancë të dyshuar narkotike të llojit marihuanë, një grinder dhe dy pako me letër OCB.

I dyshuari pas intervistimit me vendim të prokurorit është liruar në procedurë të rregullt.

