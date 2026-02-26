Arrestohet në Prizren një i dyshuar për vjedhje, i mori një personi kuletën nga xhepi

Policia e Kosovës, ka njoftuar se policët në rroba civile, kanë arritur ta identifikojnë dhe ta arrestojnë një të dyshuar për vjedhje nga xhepi. Rasti është raportuar nga një qytetar, i cili ka deklaruar se derisa gjendej në tregun e Prizrenit, i dyshuari ia kishte vjedhur portofolin me dokumente personale dhe para të gatshme. “Hetuesit policorë…

26/02/2026 13:25

Policia e Kosovës, ka njoftuar se policët në rroba civile, kanë arritur ta identifikojnë dhe ta arrestojnë një të dyshuar për vjedhje nga xhepi.

Rasti është raportuar nga një qytetar, i cili ka deklaruar se derisa gjendej në tregun e Prizrenit, i dyshuari ia kishte vjedhur portofolin me dokumente personale dhe para të gatshme.

“Hetuesit policorë me rroba civile kanë reaguar menjëherë dhe e kanë ndaluar të dyshuarin. Palët janë intervistuar dhe me urdhër të prokurorit rasti është iniciuar si ‘vjedhje’. I dyshuari është ndaluar për 48 orë, ndërsa hetimet po vazhdojnë. Policia e Kosovës mbetet e përkushtuar në mbrojtjen e jetës dhe pronës së qytetarëve dhe fton qytetarët që të raportojnë çdo rast të dyshuar”, ka njoftuar Policia. /Lajmi.net/

