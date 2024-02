Arrestohet në Prishtinë personi që po e kërkonin nga Shqipëria Policia e Kosovës ka njoftuar se është arrestuar një person, që po kërkohej nga Shqipëria me urdhërarrest ndërkombëtar. Ai është dërguar në mbajtje. “URDHËRARREST NDËRKOMBËTAR- Prishtinë 03.02.2024, 15:00. Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar, i kërkuar nga shteti i Shqipërisë me urdhër arrest ndërkombëtar. Me vendim të prokurorit i njëjti është dërguar në mbajtje.” /Lajmi.net/