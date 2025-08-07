Arrestohet në Prishtinë një person i dënuar për keqpërdorim të fëmijëve në pornografi

Lajme

07/08/2025 09:22

Policia e Kosovës ka njoftuar se ka arrestuar një person të kërkuar nga drejtësia, i cili ishte dënuar për veprën penale “Keqpërdorim i fëmijëve në pornografi”.

Sipas njoftimit të Policisë, thuhet se , arrestimi është kryer mbrëmë, si pjesë e aksioneve të vazhdueshme për kapjen e personave të kërkuar dhe të dënuar për vepra penale.

Derisa i njëjti thuhet se pas arrestimit nga ana e policisë është dërguar në vuajtje të dënimit.

Njoftimi i plotë: 

