Arrestohet në Podujevë për falsifikim dokumentesh të automjetit
Njësiti i Hetimeve të Përgjithshme në Rajonin e Prishtinës ka arrestuar sot një person të dyshuar për veprën penale falsifikim i dokumenteve. Sipas njoftimit të Policisë së Kosovës, i arrestuari, A.B. (mashkull), dyshohet se ka përdorur një vulë jozyrtare për të falsifikuar dokumente të regjistrimit të së paku një automjeti, transmeton lajmi.net. Me urdhër të…
Njësiti i Hetimeve të Përgjithshme në Rajonin e Prishtinës ka arrestuar sot një person të dyshuar për veprën penale falsifikim i dokumenteve.
Sipas njoftimit të Policisë së Kosovës, i arrestuari, A.B. (mashkull), dyshohet se ka përdorur një vulë jozyrtare për të falsifikuar dokumente të regjistrimit të së paku një automjeti, transmeton lajmi.net.
Me urdhër të prokurorit kompetent, Policia ka kryer kontroll në zyrën e tij – një agjenci sigurimi – ku janë sekuestruar vula dhe prova të tjera materiale që lidhen me rastin.
Pas intervistimit, me vendim të prokurorit, i dyshuari është dërguar në mbajtje, ndërsa hetimet për rastin vazhdojnë.
Njoftimi i plotë:
