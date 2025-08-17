Arrestohet në Merdare një person për krime lufte në Komunën e Vushtrrisë
Prokuroria Speciale ka ndaluar për 48 orë një person me inicialet S.S i dyshuar për krime lufte. Ai është arrestuar në pikën kufitare në Merdare, dhe Policia e Kosovës bashkë me Prokurorinë Speciale po kryejnë të gjitha veprimet e nevojshme. “Ai dyshohet se gjatë luftës së fundit në Kosovë, ka kryer veprën penale “Krime lufte…
“Ai dyshohet se gjatë luftës së fundit në Kosovë, ka kryer veprën penale “Krime lufte kundër popullsisë civile” në Komunën e Vushtrrisë.Brenda afatit të përcaktuar ligjor, ndajS.S do të parashtrohet kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit në Gjykatën Themelore në Prishtinë”, ka njoftuar Prokuroria Speciale.