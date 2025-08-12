Arrestohet në Lipjan një person për zjarrvënie, dyshohet se ka ndodhur nga pakujdesia
Drejtoria Rajonale e Policisë në Prishtinë, respektivisht zyrtarët e stacionit të Lipjanit, kanë arrestuar një person të dyshuar për përfshirje në një rast të zjarrvënies, që dyshohet se ka ndodhur nga pakujdesia.
Sipas hetimeve fillestare, zjarri ka shkaktuar rrezik serioz për pronën dhe sigurinë publike, për çka nga prokuroria kompetente është iniciuar rast për “Shkaktim të rrezikut të përgjithshëm”.
Policia e Kosovës apelon te qytetarët që të tregojnë kujdes maksimal për të shmangur veprimet që mund të rrezikojnë jetën, shëndetin dhe pronën, si dhe të raportojnë menjëherë çdo rast të zjarrit apo rrezikut të ngjashëm në numrin emergjent 192.