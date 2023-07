Arrestohet në Kosovë personi që kërkohej me urdhër arrest ndërkombëtar Policia e Kosovës ka arrestuar një të dyshuar me inicialet B. B., i cili kërkohej me urdhër arrest ndërkombëtar, të lëshuar nga autoritetet në Itali. Në njoftimin e Policisë bëhet e ditur se personi i dyshuar kërkohej lidhur me veprën penale “Organizimi i trafikimit me drogë” dhe se është i dënuar me 30 vjet burgim. “Më…