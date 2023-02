Arrestohet në Kosovë i kërkuari nga policitë e huaja Policia në Prishtinë dje kanë arrestuar një të dyshuarit, të dënuar me dhjetë vite burgim dhe me urdhër arrest ndërkombëtar. Operacioni u krye në orët e pasdites së djeshme, në rrugën “UÇK” në Prishtinë, me ç’ rast u arrestua dhe u procedua më tej në përputhje me urdhër arrestin ndërkombëtar. “Prishtinë, 03 shkurt 2023 –…