Arrestohet në Itali një kosovar i kërkuar ndërkombëtarisht për trafikim droge, do të ekstradohet në Kosovë për t’i mbajtur 12 vjet burg Policia italiane, gjatë disa operacioneve të kontrolleve sistematike në portin e Anconës, të kryera ndaj pasagjerëve dhe mjeteve që vinin nga Shqipëria me anije, e ka arrestuar një shtetas kosovar, i cili kërkohet nga Kosova për vuajtjen e një dënimi me burgim, raportoi portali Virgilio, duke ndarë njoftimin e policisë lokale, përcjell Gazeta Express. 35-vjeçari,…